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    24 ноября 2021, 20:30

    Billboard назвал лучшую песню в истории

    Billboard назвал песню Blinding Lights лучшей в истории рейтинга Hot 100

    Александра Ломейко

    Музыкальный рейтинг Hot 100 за все времена возглавила композиция Blinding Lights певца The Weeknd. Американский журнал Billboard ведет его более 60 лет.

    Сингл The Weeknd вышел в ноябре 2019 года. Ему потребовалось два года, чтобы занять первую строку рейтинга Hot 100.

    Композиция канадского исполнителя оказалась лучше рок-н-ролльного хита 1960 года Twist, который исполнял Чабби Чекер. Гитарист Карлос Сантана с записанной в 1999 году песней Smooth занял третье место.

    В первую пятерку Billboard включил Mack the Knife Бобби Дарина и Uptown Funk! автора-исполнителя и продюсера Марка Ронсона и американского певца Бруно Марса.

    Среди попавших в топ-10 рейтинга How Do I Live Лиэнн Раймс, Party Rock Anthem дуэта рэп-диджеев LMFAO при участии Lauren Bennett & GoonRock, I Gotta Feeling в исполнении The Black Eyed Peas, всем известная Macarena и Shape of You Эда Ширана.