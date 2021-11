Billboard назвал лучшую песню в истории

Музыкальный рейтинг Hot 100 за все времена возглавила композиция Blinding Lights певца The Weeknd. Американский журнал Billboard ведет его более 60 лет.

Сингл The Weeknd вышел в ноябре 2019 года. Ему потребовалось два года, чтобы занять первую строку рейтинга Hot 100.

Композиция канадского исполнителя оказалась лучше рок-н-ролльного хита 1960 года Twist, который исполнял Чабби Чекер. Гитарист Карлос Сантана с записанной в 1999 году песней Smooth занял третье место.

В первую пятерку Billboard включил Mack the Knife Бобби Дарина и Uptown Funk! автора-исполнителя и продюсера Марка Ронсона и американского певца Бруно Марса.

Среди попавших в топ-10 рейтинга How Do I Live Лиэнн Раймс, Party Rock Anthem дуэта рэп-диджеев LMFAO при участии Lauren Bennett & GoonRock, I Gotta Feeling в исполнении The Black Eyed Peas, всем известная Macarena и Shape of You Эда Ширана.