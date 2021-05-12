Billboard назвал артиста десятилетия

Музыкальный журнал Billboard объявил, что артистом 2010-х годов стал рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм). Как сообщается на сайте издания, он стал третьим артистом, который получил этот статус. Звание артиста нулевых получил Эминем, в 90-х артисткой десятилетия признали Мэрайю Кэри.

Впервые Дрейк появился в чартах Billboard в 2009 году. С момента своего дебюта он побил несколько рекордов. Его песни 10 раз входили в список 100 лучших песен, он стал единственным сольным артистом, который более 50 недель держался на первом месте. За свою карьеру он получил 27 наград Billboard Music Awards.

В десятку артистов ушедшего десятилетия также вошли Тейлор Свифт, Бруно Марс, Рианна, Адель, Эд Ширан, Джастин Бибер, Кэти Пэрри, группа Maroon 5 и Пост Мэлоун.

Исполнителей оценили по количеству высших наград журнала и по местам их песен и альбомов в чартах.