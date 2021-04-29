СМИ сообщили о романе актера Биковича и бальной танцовщицы Волошиной

Известный по фильмам «Холоп» и «Лед» сербский актер Милош Бикович начал встречаться с чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru, опубликовав видео с парой.

На опубликованных кадрах видно, что Бикович и Волошина стоят около стойки регистрации на ужине InStyle в рамках ММКФ.

По данным издания, слухи о романе актера и танцовщицы ходили еще с начала года, но официально об этом они никогда не говорили. При этом вместе они съездили в Сербию, где попадали в объективы смартфонов друзей.

Тогда же на вопрос журналистов о возможном романе Арина Волошина все отрицала. Но, судя по кадрам, роман находится в самом разгаре.

В начале февраля Милош Бикович официально стал гражданином России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Сам актер на своей странице в Instagram написал, что получение российского паспорта стало для него важным событием в жизни.