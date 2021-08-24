Библиотека Маяковского в Петербурге откроется после реконструкции настоящим шоу

В Санкт-Петербурге после реконструкции откроют библиотеку имени Маяковского. Это событие произойдет 7 октября и порадует присутствующих большим мультимедийным шоу. Об этом написали «Невские новости».

Местные власти потратят на торжественное открытие немалую сумму денег. Согласно смете мероприятия, самым дорогостоящим пунктом оказалось «создание оригинального контента и программирование шоу». На это уйдет более 4,2 миллиона рублей.

Пресс-секретарь библиотеки Ольга Жуковская рассказала, что мультимедийное шоу будет представлять собой так называемый 3D-мэппинг — искусство создания иллюзии трансформации объекта с помощью видеопроекции.

«Это будет в вечернее время, потому что должно быть темно, чтобы человек что-то увидел. Это 3D-мэппинг, который сейчас используют очень многие учреждения и объекты. Когда-то Русский музей такое организовывал, Эрмитаж. Здесь будет то же самое», — пояснила Жуковская.

Посетители смогут попасть в учреждение уже 9 октября по тому же графику, который был до реконструкции.