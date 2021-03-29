Библейский исследователь заявил, что нашел настоящую гробницу Иисуса Христа

Калифорнийский профессор библейских исследований Том Мейер заявил, что узнал местонахождение гробницы Иисуса Христа, написало издание Express.

Как он отметил, захоронение может находиться в двух местах. Согласно Библии, Иисуса пригвоздили к кресту на Голгофе рядом от стенами древнего Иерусалима. Когда его сняли с креста, то перенесли в «гробницу, вырезанную в скале» и закрыли ее валуном. Как считают специалисты, Храм Гроба Господня в Израиле был возведен именно там, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Помимо прочего, есть место, которое называют в протестантском мире «Гробницей в саду». Приверженцы этого направления христианской веры особо почитают его. Мейер опроверг информацию, что в этой локации происходили исторические события, о которых идет речь.

«Храм Гроба Господня, построенный в 326 году нашей эры и расположенный в христианском квартале Старого города, представляет собой гробницу, которая, как долгое время считалось, принадлежала Христу. Захоронение в саду, расположенное также недалеко от Старого города, почитается как возможная пустая гробница Иисуса», — уточнил Мейер.

По его словам, переоценка фактов в соответствии с Писанием перечеркивает возможность факта захоронения в ней Иисуса.