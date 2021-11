Бибер, Айлиш и ABBA. Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Национальная академия искусства и науки звукозаписи составила список номинантов на премию «Грэмми». Рекордсменом по количеству номинаций оказался музыкант Джон Батист.

Согласно опубликованному списку, джазовый музыкант претендует сразу на 11 наград. Батист написал саундтреки к мультфильму «Душа», за которые удостоился «Оскара». По восемь премий могут получить Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R. Певица Билли Айлиш представлена в семи категориях.

Свою первую статуэтку может получить легендарная группа ABBA. Благодаря новой песне I Still Have Faith In You музыканты могут выиграть в номинации «Запись года». В этой же категории находятся работы Lil Nas X Билли Айлиш и Peaches Джастина Бибера.

В номинации «Лучший альбом» представлены различные жанры. В списке оказались Леди Гага, Тейлор Свифт, Lil Nas X и другие исполнители.

Торжественная церемония вручения «Грэмми» пройдет 31 января. В 2021 году самое большое количество номинаций получила певица Бейонсе. Она была представлена в девяти категориях, но получила в итоге четыре статуэтки.