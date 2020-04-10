Би-2 перенесли тур по Дальнему Востоку и Сибири

«Друзья, наши сердца разбиты. Ориентируясь на динамику эпидемиологических показателей и серьезность предпринимаемых государством защитных мер, мы вынуждены принять такое решение», — признались музыканты. Они призвали своих поклонников соблюдать режим самоизоляции и неукоснительно следовать всем мерам предосторожности.

По данным информагентства, купленные ранее билеты будут действительны на новые даты концертов.

Они уже известны: 13 сентября — Владивосток, 17 сентября — Хабаровск, 22 сентября — Иркутск, 25 сентября — Красноярск, 27 сентября — Кемерово, 29 сентября — Томск, 2 октября — Новосибирск, 4 октября — Барнаул. Июньские выступления группы пока не перенесены.

«А еще мы верим в скорейшую победу человечества над пандемией — и в то, что мы отпразднуем эту победу вместе с вами уже в сентябре! Будьте здоровы! Мы обязательно скоро увидимся!» — пообещали артисты.