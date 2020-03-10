«Би-2» перенесли концерты в Европе из-за вспышки коронавируса
Из-за вспышки коронавируса в Германии и Чехии запретили проводить массовые мероприятия. Российской рок-группе «Би-2» пришлось перенести свои выступления в этих странах. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, группа перенесла концерты в Дюссельдорфе, Бамберге и Праге, которые должны были состояться 15 марта, 13 марта и 11 марта соответственно. Билеты останутся действительными на новые даты.
Выступления в Риге и Таллине «Би-2» намерены провести в назначенные дни.