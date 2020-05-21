«Это не мракобесие — это безумие и сумасшедший дом», — обратил внимание законодатель.

По его словам, официальные лица страны могли бы отреагировать на этот сериал, поскольку искажение истории недопустимо. По мнению депутата, снимать в подобном ключе — неэтично. Он заметил, что в России не делают картин, где бы были показаны американцы 100-200 лет назад.

«Показать русских в качестве неполноценных людей — это задача пропагандистской машины», — отметил собеседник информагентства.