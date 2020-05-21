«Безумие и сумасшедший дом». Милонов — о сериале «Великая» с темнокожим князем Ростовым
Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с РИА ФАН американский комедийный сериал «The Great» («Великая»), в котором темнокожий актер предстал в образе князя Ростова.
«Это не мракобесие — это безумие и сумасшедший дом», — обратил внимание законодатель.
По его словам, официальные лица страны могли бы отреагировать на этот сериал, поскольку искажение истории недопустимо. По мнению депутата, снимать в подобном ключе — неэтично. Он заметил, что в России не делают картин, где бы были показаны американцы 100-200 лет назад.
«Показать русских в качестве неполноценных людей — это задача пропагандистской машины», — отметил собеседник информагентства.