Губернский театр Сергея Безрукова закрыл 7-й сезон

Седьмой сезон Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова из-за пандемии COVID-19 распался на две части. Помимо спектаклей оффлайн, треть постановок прошла онлайн.

С 18 марта в рамках проекта #БесконтактныйТеатр в соцсетях ежедневно, согласно афише, рассказывалось о постановках, которые театр не смог сыграть из-за ограничительных мер. Позже на канале МГТ ТВ показывались 13 программ-рубрик, ежедневно выходящих в эфир.

Несмотря на все трудности, в этом сезоне в режиме оффлайн в театре состоялись четыре премьеры — А.Островский «На всякого мудреца довольно простоты» (режиссер Олег Табаков, режиссеры восстановления — Сергей Безруков, Алла Решетникова), «Щелкунчик» по мотивам сказки Э.Гофмана (режиссер Алла Решетникова), «Серебряное зеркало» по поэзии «серебряного века» (режиссер Ольга Матвеева), «Сердце матери» по мотивам пьесы К.Чапека (режиссер Анна Горушкина).

На самоизоляции зрителям было представлено 13 проектов, проведено 19 трансляций спектаклей и показано 105 видеороликов. Они набрали свыше 2,6 миллионов просмотров

На 360 сыгранных спектаклей пришли 180 тысяч зрителей. Театр успел побывать на гастролях в Балашове, Салехарде, Берлине, Франкфурте, Туле, Тамбове и Санкт-Петербурге. Осенью 2019 года театру удалось силами Московского Губернского театра и Фонда Сергея Безрукова провести II Международный Большой Детский фестиваль.

Под занавес театр принял участие в челлендже#ПарадХитов, который инициировал Театриум Терезы Дуровой. В нем приняли участие более 20 московских театров. Участникам надо было исполнить песню «Не надо печалиться» из спектакля «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина в постановке Сергея Безрукова.

Руководитель театра Сергей Безруков назвал закрывающийся сезон непростым, так как треть сезона была отработана на удаленке.

«Это был необычный опыт, и думаю, несмотря на разного рода трудности — финансовые, эмоциональные, психологические, можно сказать, что эти три месяца прошли не зря. Мы поняли, что даже на удаленке, вдали друг от друга мы — команда. Творческая, креативная, задорная, энергичная!» — заявил Безруков.

По его словам, главной удачей стала возможность сохранить коллектив и его боевой дух. Он поблагодарил актеров за терпение, энтузиазм и креативность.

«Зрителям хочу сказать отдельное спасибо. Друг познается в беде, а преданный зритель познается на самоизоляции. Это, конечно, шутка, но лишь отчасти. Спасибо вам за поддержку — и моральную, и финансовую», — резюмировал Безруков.