Безрукова рассказала о том, как ей предлагали сделать аборт

Актриса Ирина Безуркова поделилась тем, что в ее жизни имел место выбор между абортом и удачной карьерой. В конце 80-х она забеременнела от актера Игоря Ливанова.

В тот период ей поступило предложение от режиссера сняться в кино. Однако услышав, хоть и деликатное, но предложение сделать аборт, Безрукова отказалась. Актриса рассказала об этом в телепередаче «Судьба человека».

Она добавила, что это было лучшее решение в ее жизни. Она напомнила, что у Игоря Ливанова погибли жена и ребенок. По ее мнению, за них все решила судьба. Долгое время они скрывали свои отношения, выходя из общественного траспорта и по очереди заходили в здание театра.

Свой отказ от аборта актриса мотивировала верным воспитанием и готовностью к отвественности, добавили «Невские новости».