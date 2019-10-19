Безруков возродил спектакль Табакова в Губернском театре

Худрук Сергей Безруков возродил спектакль Олега Табакова «На всякого мудреца довольно простоты», который тот поставил еще в 1997 году. Тогда в Табакерку было не достать билетов, а главную роль Глумова сыграл сам Безруков. Сейчас он выступил уже как режиссер восстановленной версии.

Тогда билетов на этот спектакль было не достать. Москва валом шла на мудреца, где в роли Глумова блистал Сергей Безруков. Уже став худруком Губернского театра, артист попросил у своего учителя Олега Табакова исполнять постановку на этой сцене в Кузминках. Мастер дал согласие и сам приехал на спектакль.

«Он смотрел из этой ложи. И потом он пришел закулисы и подсказывал, как руководить театром. То есть такие абсолютно мастерские советы, как своему ученику», — сказал Сергей Безруков, художественный руководитель Московского губернского театра, Народный артист России.

В память о Табакове Безруков возродил спектакль. Пьеса Островского «На всякого мудреца довольно простоты» как будто написано про нас сейчас. Молодой, амбициозный, но бедный дворянин Глумов, хочет пробиться в жизни и разбогатеть. Для этого идет на обман, предательство, измены. Как говорится: и жизнь и слезы и любовь.

Теперь в роли Глумова молодой актер, также выпускник школы-студии Табакова Денис Нурулин. Ради этого спектакля он отложил все свои проекты.

Источник фото: телеканал «360»

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«Я отказался от сериала. 16-серийного сериала, ради этой роли. Я пообещал Сергею Витальевичу. А, во-вторых, я тоже ученик Олега Павловича Табакова. Мы отдаем дань Олегу Павловичу. И этот спектакль — о нем память. И мы с Сергеем Витальевичем решили его возобновить», — сказал Денис Нурулин, актер.

Нурулин — вылитый Безруков 20 лет назад. Даже голос похож невероятно. Худрук Губернского театра закончил играть Глумова в 40 лет. А ведь персонажу в пьесе Островского — 22. Так вот новому исполнителю Денису Нурулину тоже 22. Они с героем ровесники.

«Глумов здесь молодой человек. Он племенничек. Когда племянничку под 50, это немножко странновато. Двусмысленно выглядит. У Дениса преимущество в том, что он действительно молод. Ему 22 года. Как и мне было. Правда, я был чуть-чуть постарше. Мне было 23. Но первая репетиция, когда мне было 22. Потом уже 23», — сказал Сергей Безруков, художественный руководитель Московского губернского театра, Народный артист России.

Источник фото: телеканал «360»

В главной женской роли — Клеопатры Львовны Мамаевой, популярная актриса Анна Снаткина. В прежней постановке играла жена Табакова Марина Зудина.

«Нам не удалось пообщаться, к сожалению. Потому что, естественно, у всех графики съемки. Я была наездами на репетиции. Потому что у меня сейчас съемки в Минске. Но мы очень надеемся увидеть ее в зале. И перенять от нее преемственность, скажем так», — сказала Анна Снаткина, актриса, исполнительница роли Клеопатры Мамаевой.

Спектакль идет два с половиной часа, но смотрится на одном дыхании: весело, динамично, смешно, блестящий актерский состав.