Безруков получил премию Минобороны РФ

Актер Сергей Безруков стал лауреатом премии Министерства обороны России в области культуры и искусства за 2019 и 2020 год. Об этом сообщил ТАСС.

Награду вручил глава ведомства Сергей Шойгу. Церемония награждения деятелей искусства состоялась 24 марта в Центральном академическом театре российской армии.

«Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства», — заявил министр.

Помимо Безрукова, награды Министерства обороны РФ в различных номинациях получили журналист Аркадий Мамонтов, музыкант Игорь Бутман, артистка театра Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, написала «Политика сегодня». Также ведомство поблагодарило творческий коллектив Ансамбля Черноморского флота, сотрудников Центрального музея Вооруженных сил РФ за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре.

Минобороны вручило премии в области культуры и искусства в пятый раз.