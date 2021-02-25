Безруков рассказал о «большой ипотеке» и разведении кур в пандемию

Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков с началом пандемии коронавируса жил на даче, где разводил кур и занимался садоводством. Об этом актер рассказал «Известиям».

«Я, как и все, не выходил на сцену полгода, не снимался. Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья», — сказал Безруков.

По словам артиста, ему приходится выплачивать «большую ипотеку». До этого Безруков брал ипотечные каникулы.

«Нас не запугать, мы советские люди. Я жил с родителями в маленькой хрущевке, мы прошли 1990-е годы: талончики, отсутствие товаров на полках, пустой холодильник. Но ничего, выжили. И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — уверен артист.

Из-за ограничения числа зрителей в театре Безруков решил развивать платные онлайн-показы спектаклей.

Требование занимать не более 25% мест в зале действовало более двух месяцев и, по его словам, стало «серьезным ударом» для театра. «Сейчас уже полегче, но все равно сложно», — добавил худрук.