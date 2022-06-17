«Бэтмена» с Паттинсоном покажут в кинотеатре Москвы

В Москве начинается прокат фильма The Batman («Бэтмен») американского режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом сообщил кинотеатр «Киносфера IMAX» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Самому ожидаемому фильму начала года быть на экранах #КИНОСФЕРАIMAX! Сегодня стартовал прокат фильма „Бэтмен“, и мы спешим сообщить эту новость подписчикам и пригласить на сеансы», — говорится в сообщении.

Кинотеатр также добавил, что прокатное удостоверение на фильм получено. Его покажут «на основании ранее достигнутых договоренностей с соблюдением всех требований законодателсьтва».

Также в группе опубликовано расписание сеансов.

Премьера ленты была намечена в России на 2 марта. Однако в связи с началом спецоперации на Украине кинокомпания Warner Bros отменила сеансы.

Ранее сообщалось, что компания The Walt Disney Companу приостановила свою деятельность в России, включая показы фильмов, производство и лицензирование контента, после начала спецоперации. Аналогичное решение приняла компания Sony Pictures.