«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет на HBO Max 19 апреля

Премьера фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли на HBO Max состоится 19 апреля — спустя 1,5 месяца после премьеры в кинотеатрах. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ScreenRant.

Дату интернет-премьеры назвал генеральный директор Warner Media Джейсон Килар, отметив, что это сильно отличается от ситуации несколько лет назад.

«Подумайте о времени, когда фильмы появлялись на HBO через восемь–девять месяцев после театральной премьеры. „Бэтмен“ появится на 46-й день», — сказал он.

Режиссером нового «Бэтмена» стал Мэтт Ривз. Помимо Роберта Паттинсона, исполняющего главную роль, в фильме снялись Пол Дано, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис и Колин Фаррелл.

Ранее стало известно, что недавно вышедший фильм «Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд 2021 года по сборам в кинотеатрах. За 10 дней проката фильм собрал 814 миллионов долларов. К примеру, это больше, чем собрал последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» или «Форсаж 9».