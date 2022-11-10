Культура 10 ноября 2022, 13:04 Бесплатный фестиваль «Сны наяву» пройдет в Петербурге 27 ноября

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В Лопухинском саду Санкт-Петербурга 27 ноября труппа уличного театра «Небесные бродяги» совместно с кураторами проекта «Дача Громова» проведут фестиваль «Сны наяву». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Для посетителей будут показывать спектакли, разливать чай, а также презентуют экскурсию.

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По словам режиссера театра «Небесные бродяги» Ильи Лошакова, идея создания фестиваля пришла после осознания того, какую важную роль играет сон в жизни каждого человека.

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«В общем, мы решили порассуждать о природе сна, так и появилась идея фестиваля», — добавил он.

Вход на мероприятие бесплатный, однако перед посещением необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.