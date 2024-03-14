Культура 14 марта 2024, 11:44 Бесплатный джазовый фестиваль проведут летом в Тюмени

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В Тюмени в 2024 году проведут сразу три джазовых мероприятия. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на Департамент культуры региона.

Уже в марте запланирован джазовый концерт. Перед тюменцами выступит московский оркестр «Мелодия». Еще одно мероприятие пройдет в июне. Жители региона смогут посетить бесплатный джазовый фестиваль.

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Наконец, еще один концерт ждет тюменцев в октябре. Там ожидается выступление джазового музыканта Юрия Бутмана, добавил RT.

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