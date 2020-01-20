Бесплатные показы фильмов по Чехову пройдут в Москве

По данным издания, показы будут приурочены к 160-летию писателя. В столичных кинотеатрах покажут экранизации, снятые Сергеем Соловьевым («Три сестры»), Андреем Кончаловским («Дядя Ваня»), Никитой Михалковым («Неоконченная пьеса для механического пианино»), Иосифом Хейфицем (» В городе С.) и Исидором Анненским («Медведь»). ИА Nation News уточнило, что показы пройдут с 27 января по 2 февраля.