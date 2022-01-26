Бесплатные показы документальных фильмов о блокаде пройдут в Санкт-Петербурге

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от блокады. В Санкт-Петербурге пройдут бесплатные показы документальных фильмов на эту тему. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Например, на набережной Крюкова канала, дом 12 с двух часов дня будет показ, организованный студией «Лендок». Среди фильмов — «Ленинград в борьбе» 1942 года, «Девочки» 2015 года и «Блокада» 2005 года.

На Каменноостровском проспекте, дом 10 будет показ от «Ленфильма». В программе фильмы 2020 года: «Корюшка для фронта», «Блокадный дневник» и «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!».