Культура 20 ноября 2023, 10:37 Бесплатные мероприятия проведут в Музее Паустовского в Москве Экскурсии и мастер-классы в день рождения Музея Паустовского проведут в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Музею К. Г. Паустовского скоро исполнится 48 лет. В честь праздника в последние осенние выходные проведут торжественную программу. Посетителей ждут экскурсии по основной экспозиции, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В субботу, 25 ноября, организуют интерактивную встречу «Музейные истории о старинных вещах». В этот же день откроют и акцию «Поздравление музею», в рамках которой желающие смогут снять на видео поздравление. Его опубликуют в профилях музея в соцсетях. Акция будет идти два дня, а участники получат сувениры на память.

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На следующий день, 26 ноября, в музее стартует творческая мастерская «Заботливый цветок». Москвичи смогут попробовать себя во флористическом мастер-классе, на котором оформят коллективную открытку для музея.

Кроме того, в выходные можно посетить экскурсии по постоянной экспозиции и выставке «Русский язык как чудо». Там представили фотографии, письма, рукописи и книги писателя из коллекции музея. Выставка покажет вклад Константина Паустовского в сохранение и изучение родного языка.

Участие в мероприятиях бесплатное, однако предварительно нужно зарегистрироваться.

Ранее москвичей пригласили на открытие выставки «Медицина пушкинской поры».