Бертон покажет продолжение «Семейки Аддамс» в сериале «Уэнсдэй»

Кинорежиссер Тим Бертон снимет продолжение истории «Семейки Аддамс» для Netflix. Проект «Уэнсдэй» будет создан в игровом формате, сообщил Deadline.

Сюжет сериала расскажет зрителю о взрослении девочки Аддамс. Роль героини в разных возрастах исполняли Лиза Лоуринг, Кристина Риччи, Николь Фужейр. Исполнительными продюсерами шоу станут Альфред Гоу и Майлз Миллер, рассказало ИА Nation News.

В целом будет представлено восемь серий. В них юная Уэнсдэй попытается овладеть экстрасенсорными способностями и разгадать тайну родителей. Дата премьеры пока не известна.