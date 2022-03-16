Россия не сможет принять участие в Берлинском кинофестивале. Организаторы мероприятия приняли решение не допускать российские ведомства, делегации и «лиц, поддерживающие позицию Кремля». Об этом сообщило ИА НСН.

Причиной такого решения послужила спецоперация России на территории Украины. При этом организаторы отметили, что не брали во внимание национальность кинематографистов или деятелей культуры.

«Миру нужны эти критические голоса. Другое дело — исключить из участия в Берлинале официальные государственные институты», — сказано в документе.