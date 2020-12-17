Берлинский кинофестиваль перенесли в онлайн

Изначально фестиваль планировалось провести с 11 по 21 февраля в традиционном формате. Однако теперь организаторы 71-го «Берлинале» проведут конкурсы в начале марта и в онлайн-формате. На начало июня запланирован мини-фестиваль с серией выездных мировых премьер.

Руководители фестиваля пообещали озвучить детали плана позднее на этой неделе.

Новости об изменениях в графике проведения Берлинского кинофестиваля появились спустя неделю после рекордного всплеска заражения коронавирусом в Германии. Власти сообщили о 952 смертельных случаях за день — 16 декабря. Страна достигла максимума по числу летальных исходов с начала пандемии. Тогда изначально организаторы «Берлинале» предложили провести фестиваль в привычном формате в апреле. Однако правительство ФРГ отказалось рисковать в условиях полной неизвестности. Именно власти берут на себя основную часть расходов на проведение культурного мероприятия. В 2019 году они потратили на это событие 27,2 миллиона евро.

В Германии введен режим строгого карантина, закрыты школы и большинство магазинов. Ограничительные меры действуют с 16 декабря по 10 января, написал «Ридус».

Берлинский кинофестиваль — первое в году крупное мероприятие мирового значения в сфере кинематографа. В 2020-м в нем участвовали 18 518 гостей из 132 стран.