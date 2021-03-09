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    09 марта 2021, 12:45

    Бэнкси выставит на аукцион написанную в больнице картину

    Полина Петрова

    Художник Бэнкси выставит на аукцион картину, которую он написал в больнице Саутгемптона в период первой волны коронавируса, сообщил BBC.

    Бэнкси выставит на аукцион написанную в больнице картину

    Работу планируется продать более чем за 3,5 миллиона евро. Средства будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании.

    «На картине размером метр на метр изображен мальчик, который играет с куклой, одетой в форму медсестры. Фигурки других супергероев — Бэтмена и Человека-паука — выброшены в мусорное ведро», — написала газета «Известия».

    Уточняется, что полотно выполнено в черно-белых тонах. На аукционе продадут подлинник, а копию оставят в больнице, она находится рядом с отделением экстренной помощи.