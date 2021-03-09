Бэнкси выставит на аукцион написанную в больнице картину

Художник Бэнкси выставит на аукцион картину, которую он написал в больнице Саутгемптона в период первой волны коронавируса, сообщил BBC.

Работу планируется продать более чем за 3,5 миллиона евро. Средства будут переданы Национальной службе здравоохранения Великобритании.

«На картине размером метр на метр изображен мальчик, который играет с куклой, одетой в форму медсестры. Фигурки других супергероев — Бэтмена и Человека-паука — выброшены в мусорное ведро», — написала газета «Известия».

Уточняется, что полотно выполнено в черно-белых тонах. На аукционе продадут подлинник, а копию оставят в больнице, она находится рядом с отделением экстренной помощи.