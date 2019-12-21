Бэнкси представил работу о счастливом Рождестве. На ней дыра от снаряда

Британский уличный художник Бэнкси представил свою вариацию рождественского вертепа. Вместо Вифлеемской звезды виднеется огромное отверстие в стене, видимо, это след от снаряда. Работа представлена в Instagram.

Рождественским вертепом Бэнкси украсил свой отель в Вифлееме. Инсталляцию художник назвал «Шрам Вифлеема» (Scar of Bethlehem).

На фоне серой стены художник воссоздал известную сцену: на соломе стоят объемные фигурки Девы Марии и святого Иосифа, в люльке лежит младенец Иисус. Однако существует одно отличие: вместо Вифлеемской звезды над святым семейством виднеется отверстие в стене, напоминающее след от снаряда.

Это уже второе за месяц произведение Бэнкси, посвященное Рождеству. В начале декабря художник создал граффити на одной из городских стен в британском Бирмингеме. На нем он изобразил двух серебристых оленей, которые рвутся в звездное небо и пытаются унести с собой настоящую лавку.

Отель Бэнкси The Walled Off Hotel открылся в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и Палестину. В нем расположено 10 номеров, каждый из которых украшен работами одного из известнейших уличных художников мира. Президентский номер выходит на серую стену и запущенный двор за ней. Описание к нему гласит: у номера «худший вид из окна среди всех гостиниц мира».

Бэнкси поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей. Они популярны, но до сих пор никто не знает имя художника и того, как он выглядит.