«Бэнкси одержимый»: бывший агент рассказал о гениальности художника

Лазаридес сообщил, что продает свою личную коллекцию произведений художника. В их числе есть известная многим фальшивая купюра с изображением принцессы Дианы.

«Бэнкси одержимый. Я считаю его культурным гением. Он никогда не был просто граффитистом. Он всегда делал что-то похожее на перформанс», — уточнил экс-помощник культурного деятеля.

Он вспомнил о показе работ Бэнкси в 2006 году в Лос-Анджелесе. Художник демонстрировал свои произведения на площадке, где находились живой слон и чемодан с тараканами. Лазаридес считает, что мероприятие было спектаклем, который необходим, чтобы заработать деньги и направить их на полезные дела.

В СМИ появились новые версии по поводу того, кто скрывается за псевдонимом Бэнкси. Журналисты предполагают, что это может быть музыкант Нейл Бьюкенен, который раньше был ведущим популярного детское телешоу Art Attack.