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    09 сентября 2020, 11:09

    «Бэнкси одержимый»: бывший агент рассказал о гениальности художника

    Полина Петрова

    Бывший агент андеграундного художника стрит-арта Бэнкси Стив Лазаридес рассказал, в чем заключается уникальность его творчества, информирует телеканал «Звезда».
    «Бэнкси одержимый»: бывший агент рассказал о гениальности художника

    Лазаридес сообщил, что продает свою личную коллекцию произведений художника. В их числе есть известная многим фальшивая купюра с изображением принцессы Дианы.

    «Бэнкси одержимый. Я считаю его культурным гением. Он никогда не был просто граффитистом. Он всегда делал что-то похожее на перформанс», — уточнил экс-помощник культурного деятеля.

    Он вспомнил о показе работ Бэнкси в 2006 году в Лос-Анджелесе. Художник демонстрировал свои произведения на площадке, где находились живой слон и чемодан с тараканами. Лазаридес считает, что мероприятие было спектаклем, который необходим, чтобы заработать деньги и направить их на полезные дела.

    В СМИ появились новые версии по поводу того, кто скрывается за псевдонимом Бэнкси. Журналисты предполагают, что это может быть музыкант Нейл Бьюкенен, который раньше был ведущим популярного детское телешоу Art Attack.

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