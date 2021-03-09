Белорусский участник Евровидения споет о том, как «плясать под дудочку»

Музыкальная группа Galasy ZMesta представит Белоруссию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме. Информация появилась в Telegram-канале Белтелерадиокомпании.

Коллектив выступит с песней «Я научу тебя». В ней исполнители говорят, что объяснят, как «плясать под дудочку», «ходить по струночке» и «клевать на удочку».

«В этот раз минимум гламура и пафоса! Только голос народа от группы из народа! „Галасы ЗМеста“ (Galasy ZMesta) — „Я научу тебя“», — говорится в сообщении телерадиокомпании.

Музыканты исполняют сатирические песни о протестах, представительницах оппозиции Светлане Тихановской и Марии Колесниковой, политической ситуации в стране.

В 2021 году Евровидение пройдет в Роттердаме 18, 20 и 22 мая. Все номера традиционно покажут в прямом эфире. Перед вылетом в Нидерланды все участники сдадут тесты на коронавирус. При отрицательном результате делегациям разрешат прилететь в страну, но они должны будут проводить большую часть времени в отелях. Пока не известно, пригласят ли зрителей на песенный конкурс.

Название Galasy ZMesta имеет двоякое толкование: голоса, то есть мнения людей из глубинки, или голоса со смыслом. Здесь идет игра слов: «змест» — содержание, смысл, а также «место» — небольшой провинциальный город.

Изначально Белоруссию должна была представлять группа VAL. Однако Белтелерадиокомпания отстранила группу за «отсутствие совести».