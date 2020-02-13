Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов собирается создать первый в мире вертикальный блокбастер. Рабочее название для фильма — «Девятаев», на английском его назвали «V2. Escape From Hell» («Побег из ада»).

Об амбициозном проекте режиссера и продюсера Бекмамбетова узнало издание Deadline. По его сведениям, кинокартина будет ориентирована на просмотр на смартфонах.

Сюжет фильма будет построен вокруг истории советского военного летчика Михаила Девятаева, который во время Великой Отечественной войны попал в плен к немцам, но сбежал из концентрационного лагеря на угнанном самолете. Роль Девятаева исполнит Павел Прилучный. История основана на реальных событиях, которым недавно исполнилось 75 лет.

«Визуально внимание фильма будет сосредоточено на личности — это история человека, который расправил плечи и выступил против обстоятельств», — сказал Тимур Бекмамбетов.

Съемки начнутся на следующей неделе. Их стоимость оценивают в 10 миллионов долларов.

Издание отметило, что у фильма будут разные версии — для русскоязычных и англоязычных зрителей. Причем разница будет не только в переводе слов, но и в съемках. Премьера запланирована на начало 2021 года.