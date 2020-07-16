Бекмамбетов рассказал, как вышел из кризисной ситуации во время пандемии

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов рассказал, как ему удалось выйти из кризисной ситуации и подстроиться под новые мировые реалии в период распространения коронавируса.

Он отметил, что его компания Bazelevs заключила сделку с международной сетью телестудий Celebro Media. Это позволяет Бекмамбетову заняться актуальным в нынешние времена жанром скринлайф. Режиссер пояснил, что действие таких кинокартин разворачивается на экране смартфона.

Продюсер Дмитрий Рудовский подтвердил перспективность этой сделки, информирует портал «Русская планета».

«Bazelevs не тратит кэш на аренду, а студия входит в долю в производстве, заполняя комплекс. Им это даже выгоднее», — заявил он.

Уточняется, что компания сможет снимать скринлайф-картины в любой точке мира. Это хорошая возможность для визионера реализовать все свои творческие планы.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Universal Pictures подписала с Бекмамбетовым соглашение о производстве пяти фильмов. Он станет продюсером всех этих картин.