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    09 октября 2020, 18:17

    Бекмамбетов объяснил, почему формат скринлайфа не утратит актуальность

    Полина Петрова

    Режиссер Тимур Бекмамбетов объяснил, почему придуманный им формат скринлайфа для кино не утратит свою актуальность, информирует сайт RT.
    Бекмамбетов объяснил, почему формат скринлайфа не утратит актуальность

    «Вы знаете, наверное, когда появилось кино, тоже можно было сказать: „Люди пресытятся кино и вернутся в театр“. Но этого не произошло, люди ходят и в театр, и в кино», — поделился мнением продюсер.

    По его мнению, скринлайф займет свою нишу в общем культурном поле. Специалист отметил, что в настоящее время человек проводит по 6-8 часов в сутки, глядя в экран телефона. Именно поэтому половина всего контента в мире будет про то, как люди живут «в экранах».

    Как считает Бекмамбетов, в смартфонах происходят многие важные события нашей жизни. Там человек себя реализует, испытывает разного рода эмоции, общается и достигает успехов.

    Ранее режиссер рассказал, как ему удалось выйти из кризисной ситуации и подстроиться под новые мировые реалии в период распространения коронавируса. Он отметил, что его компания Bazelevs заключила сделку с международной сетью телестудий Celebro Media.