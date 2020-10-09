Бекмамбетов объяснил, почему формат скринлайфа не утратит актуальность

«Вы знаете, наверное, когда появилось кино, тоже можно было сказать: „Люди пресытятся кино и вернутся в театр“. Но этого не произошло, люди ходят и в театр, и в кино», — поделился мнением продюсер.

По его мнению, скринлайф займет свою нишу в общем культурном поле. Специалист отметил, что в настоящее время человек проводит по 6-8 часов в сутки, глядя в экран телефона. Именно поэтому половина всего контента в мире будет про то, как люди живут «в экранах».

Как считает Бекмамбетов, в смартфонах происходят многие важные события нашей жизни. Там человек себя реализует, испытывает разного рода эмоции, общается и достигает успехов.

Ранее режиссер рассказал, как ему удалось выйти из кризисной ситуации и подстроиться под новые мировые реалии в период распространения коронавируса. Он отметил, что его компания Bazelevs заключила сделку с международной сетью телестудий Celebro Media.