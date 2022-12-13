Культура 13 декабря 2022, 16:02 Бейонсе, Уикенд и Ферджи «перепели» свои хиты на стихи Пушкина Блогер Ростовская перевоплотилась в западных артистов и исполнила песни на стихи Пушкина

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В Сети набирает популярность видео блогера Арины Ростовской, в котором девушка перевоплотилась в западных артистов и исполнила мировые хиты, изменив текст. В основу песен легли произведения поэта Александра Пушкина.

«По-моему это лучший ответ в эпоху отмены русской культуры», — отметили пользователи социальных сетей в комментариях.

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«Такие песни я бы слушала», — добавили зрители.

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Арина комментирует свой ролик так:

«Вообще, это всегда было моим маленьким секретным способом учить стихи школьной программы. Просто берешь и делаешь из них песню. Мозгу проще запоминать текст, если есть связка с мелодией».

Если раньше выучивание стихотворений было по душе не всем, то благодаря методу Ростовской справиться с этой задачей за каких-то 10–20 минут сможет любой — причем с удовольствием.

И пока некоторые отказываются от изучения произведений Пушкина и Чехова, другие — как, например, итальянский театр «Ла Скала» — продолжают отдавать должное великим русским творцам. Кстати, сами итальянцы и гости Милана активно покупают билеты на «Бориса Годунова», несмотря на то, что цены кусаются.