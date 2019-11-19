Бэйл объяснил отказ Нолана от съемок четвертого «Бэтмена»

Сигнал Бэтмена зажгут по всему миру в честь 80-летия супергероя Подробнее

Бейл выразил уверенность, что у него с режиссером получилось создать новый образ такого растиражированного героя комиксов, как Бэтмен. По словам актера, Нолан намеревался снять три фильма о ночном мстителе, после чего нужно было ставить финишную точку и уходить, что и произошло. Отмечается, что продюсеры предлагали режиссеру снять продолжение, но Нолан отказал.

По данным издания, на июнь 2021 года намечена премьера очередного перезапуска «Бэтмена». На этот раз его сыграет Роберт Паттинсон, завоевавший армию поклонниц после съемок в вампирской саге «Сумерки».