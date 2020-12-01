Баста связал претензии к его концертам с происками конкурентов

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) прокомментировал претензии к своим концертам в Петербурге в разгар пандемии. Говоря о толпах людей, собравшихся на выступление, музыкант заявил, что требования властей соблюдались, а на входе зрителям выдавались маски.

«Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора, были соблюдены. <…> Заполняемость зала Ледового дворца на наших концертах составила 50%», — рассказал он на видео, выложенном в Instagram.

Также Баста отметил, что требование занимать не более 25% мест в зале вступает в силу только с 1 декабря. На его концертах в зале была свободной половина мест.

По словам рэпера, «всем зрителям, пришедшим без защитных масок, на входе маски выдавались бесплатно». А в фойе «по требованию Роспотребнадзора в необходимом количестве были санитайзеры и другие средства защиты».

Концерты Басты прошли 27 и 28 ноября. По данным комитета по культуре Санкт-Петербурга, на первый пришли 6,3 тысячи зрителей, на второй — 6,2 тысячи. На видео с концертов заметно, что часть зрителей стоят без масок и близко друг к другу.

По словам Басты, его «хорошо организованное мероприятие» встало «комом в горле» у тех промоутеров, которым не удалось продать билеты на свои концерты. После чего они отменили выступления, сославшись на COVID-19.

Мы видели, как специально начали раскручивать тему через СМИ, в том числе при помощи известных петербуржцев, связанных с некоторыми организаторами, чьи концерты не состоялись. Баста рэпер

Рэпер также сообщил, что в октябре и ноябре в Петербурге прошли несколько «многотысячных мероприятий» — Валерий Меладзе выступил в БКЗ «Октябрьский», а группы «Алиса» и «Би-2» в «Юбилейном». Матчи хоккейного СКА и футбольного «Зенита» также шли в присутствии зрителей.

После резонанса в СМИ глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить соблюдение мер по борьбе с коронавирусом на концертах Басты.