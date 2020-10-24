Баста рассказал о смерти отца

Репер написал, что «батя» навсегда останется в его сердце настоящим русским офицером, самоотверженным идеалистом, верящим в справедливость и человечность.

«Умер мой отец… Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность», — написал Вакуленко.