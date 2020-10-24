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    24 октября 2020, 01:30

    Баста рассказал о смерти отца

    Анастасия Кукова

    Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в Instagram разместил пост, в котором сообщил о смерти своего отца Михаила Вакуленко на 61-м году жизни. Причины смерти он не указал.
    Баста рассказал о смерти отца

    Репер написал, что «батя» навсегда останется в его сердце настоящим русским офицером, самоотверженным идеалистом, верящим в справедливость и человечность.

    «Умер мой отец… Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность», — написал Вакуленко.