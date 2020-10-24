Баста рассказал о смерти отца
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в Instagram разместил пост, в котором сообщил о смерти своего отца Михаила Вакуленко на 61-м году жизни. Причины смерти он не указал.
Репер написал, что «батя» навсегда останется в его сердце настоящим русским офицером, самоотверженным идеалистом, верящим в справедливость и человечность.
«Умер мой отец… Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность», — написал Вакуленко.
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Умер мой отец…Ты останешься в моём сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность…Покойся с миром Батя.....Вакуленко Михаил Владимирович -1959-2020.