Баста рассказал, как его вышвырнули из Большого театра

Такими откровениями артист поделился во время своего участия в очередном выпуске ютуб-шоу Екатерины Варнавы. Артист признался, что не любит балет, так как, по его мнению, этот вид сценического искусства давно устарел.

Также Баста рассказал, как недавно сходил с женой в Большой театр на «Ромео и Джульетту».

«Мне показалось немного комичным. Люди с маленькими мечами, с кортиками. Мне не хватило…», — рассказал Василий Вакуленко.

По словам Басты, ему стало так скучно, что он начал комментировать происходящее на сцене. Зрители юмора Василия не поняли, как и его жена. Супруга вышвырнула артиста из зала на глазах у сотни людей.

Но был у Вакуленко и хороший опыт общения с театром. Артист рассказал, что даже писал музыку для театра. Он участвовал в создании одной из постановок Андрея Кончаловского.

«Небольшой эпизод писал, уже не помню, по какому произведению постановка», — рассказал рэпер.