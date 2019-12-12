  • Баста рассказал, как его вышвырнули из Большого театра

    12 декабря 2019, 18:26

    Александр Кушак

    Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, рассказал о неудачном опыте похода в Большой театр. По словам артиста, его попросили удалится с середины спектакля, сообщил портал «Дни.ру».

    Такими откровениями артист поделился во время своего участия в очередном выпуске ютуб-шоу Екатерины Варнавы. Артист признался, что не любит балет, так как, по его мнению, этот вид сценического искусства давно устарел.

    Также Баста рассказал, как недавно сходил с женой в Большой театр на «Ромео и Джульетту».

    «Мне показалось немного комичным. Люди с маленькими мечами, с кортиками. Мне не хватило…», — рассказал Василий Вакуленко.

    По словам Басты, ему стало так скучно, что он начал комментировать происходящее на сцене. Зрители юмора Василия не поняли, как и его жена. Супруга вышвырнула артиста из зала на глазах у сотни людей.

    Но был у Вакуленко и хороший опыт общения с театром. Артист рассказал, что даже писал музыку для театра. Он участвовал в создании одной из постановок Андрея Кончаловского.

    «Небольшой эпизод писал, уже не помню, по какому произведению постановка», — рассказал рэпер.