Культура 20 июля 2023, 10:15 Баста, Агутин и Dabro. VK Fest 2023 собрал 200 тысяч зрителей и сотню артистов Концерты VK Fest 2023 в пяти городах посетили 200 тысяч человек Пресс-служба «ВКонтакте» / «ВКонтакте»

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Фестиваль VK Fest в 2023 году прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке и Новосибирске. Его посетило рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек, сообщили организаторы.

На концертных площадках выступили более 100 артистов, в том числе Леонид Агутин, Баста, Dabro, Zivert, FEDUK, на блогерских — 350 звезд соцсетей, в числе которых Дмитрий Масленников, Милана Хаметова, Yan Dilan, Валя Карнавал. Во всех пяти городах проведения VK Fest 2023 открыли образовательные зоны с лекциями телеведущего Анатолия Вассермана, писателя Сергея Лукьяненко, путешественника Федора Конюхова, дизайнера Артемия Лебедева и других.

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«В 2023 году VK Fest может считаться самым масштабным событием страны», — сказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

В общей сложности фестиваль длился 66 часов и установил рекорд по посещаемости — 200 тысяч человек. Трансляцию посмотрели 34 миллиона раз.

В Москве VK Fest 2023 прошел на площадке парка Горького. Перед зрителями 15 июля выступили Люся Чеботина, Алсу и другие артисты.