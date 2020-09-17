facebook_pixel
    17 сентября 2020, 10:18

    Басов обладал бесконечным обаянием и даром импровизатора — Мягков

    Алена Макаренко

    Советский актер Владимир Басов умер 17 сентября 1987 года. В годовщину его смерти Народный артист РСФСР Андрей Мягков рассказал о его вкладе в отечественный кинематограф, сообщило ИА Nation News.
    Басов обладал бесконечным обаянием и даром импровизатора — Мягков

    Мягков играл в телевизионном фильме «Дни Турбиных» Басова, который вышел на экраны в 1976 году. Это была единственная работа, где он снимался у Басова, как у режиссера. Народному артисту тогда работалось просто и очень интересно.

    «Я тогда был очень молодым и слишком легко ко всему относился. Ну, пригласил меня Басов на роль, ну и что? И только спустя годы я стал понимать, каким удивительным счастьем было в моей жизни работать с таким человеком, актером и режиссером», — признался Мягков.

    По его мнению, если бы не было Басова, то театр, российский кинематограф и искусство в целом понесли бы огромный ущерб.

    Басов был необыкновенно талантливым актером и режиссером, сказал Мягков. Актер создал целую галерею различных причудливых персонажей. Басов обладал оригинальной внешностью, бесконечным обаянием и даром импровизатора.

    Владимир Басов снялся в фильмах «Я шагаю по Москве», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит», «Чиполлино», «Приключения Буратино». Он озвучил Деда Мороза в мультипликационном фильме «Новогодняя песенка Деда Мороза».

    Новости SMI.FM