Мягков играл в телевизионном фильме «Дни Турбиных» Басова, который вышел на экраны в 1976 году. Это была единственная работа, где он снимался у Басова, как у режиссера. Народному артисту тогда работалось просто и очень интересно.

«Я тогда был очень молодым и слишком легко ко всему относился. Ну, пригласил меня Басов на роль, ну и что? И только спустя годы я стал понимать, каким удивительным счастьем было в моей жизни работать с таким человеком, актером и режиссером», — признался Мягков.

По его мнению, если бы не было Басова, то театр, российский кинематограф и искусство в целом понесли бы огромный ущерб.

Басов был необыкновенно талантливым актером и режиссером, сказал Мягков. Актер создал целую галерею различных причудливых персонажей. Басов обладал оригинальной внешностью, бесконечным обаянием и даром импровизатора.

Владимир Басов снялся в фильмах «Я шагаю по Москве», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Москва слезам не верит», «Чиполлино», «Приключения Буратино». Он озвучил Деда Мороза в мультипликационном фильме «Новогодняя песенка Деда Мороза».