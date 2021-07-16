Басков пропустит «Славянский базар» из-за температуры

Российский певец Николай Басков, который должен был выступить на церемонии открытия музыкального фестиваля «Славянский базар» в Витебске, отказался от своего намерения из-за резкого ухудшения самочувствия. У артиста поднялась высокая температура.

Певец в Instаgrаm вспомнил, как 22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля. 15 июля заложили именную звезду Баскова на Площади лауреатов.

«К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей», — написал Басков.

Крупнейший в Белоруссии культурный форум Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» состоится 15–18 июля.

Церемония открытия состоялась 14 июля. Фестиваль проходит в Витебске уже 30 раз.