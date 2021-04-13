Басилашвили одобрил появление сквера «Осенний марафон» в Петербурге

Советский и российский актер Олег Басилашвили одобрил появление сквера «Осенний марафон» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, написал сайт «Петербургский дневник».

«Мы снимали эпизод на улице Кораблестроителей. Там находится дом, в котором жил мой герой Андрей Бузыкин. Мы выбегали во двор этого дома вместе с иностранным гостем на пробежку по утрам. Очень хорошо, что будущий сквер в том районе назовут „Осенний марафон“, будет память о фильме и актерах, которые в нем играли», — поделился мнением артист.

Новый сквер будет находиться на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Открыть его предложила петербурженка Вера Рязанова. Она победила в проекте «Твой бюджет» — 2019. Проект предполагает создание «зеленого уголка» с высаженными деревьями и кустарниками. На территории установят малые архитектурные формы: скульптура «Телефонная будка» и часы, стрелки которых указывают на год создания картины «Осенний марафон».