Бас-гитарист Placebo представит в Петербурге электронный проект
Бас-гитарист и сооснователь группы Placebo Стефан Олсдал (Stefan Olsdal) приедет в Санкт-Петербург, чтобы представить свой электронный проект. Выступление пройдет в OPERA CONCERT CLUB 27 сентября в рамках закрытия фестиваля «Квирфест». Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Стефан Олсдал и музыкант Мегель Лопес Мора из группы Digital 21 представят синтез клубных звуков и классических инструментов. Ранее в 2017 и 2018 годах Digital 21 + Stefan Olsdal успешно выступали на площадках Мадрида, Лиссабона, Лондона, Москвы и Петербурга.
Также на фестивале пройдет выставка фотографа Дэмиена Фроста и гендерного фотографа Томаса Гуннарссона. Всего в программе более 20 мероприятий.