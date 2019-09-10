Бас-гитарист Placebo представит в Петербурге электронный проект

Стефан Олсдал и музыкант Мегель Лопес Мора из группы Digital 21 представят синтез клубных звуков и классических инструментов. Ранее в 2017 и 2018 годах Digital 21 + Stefan Olsdal успешно выступали на площадках Мадрида, Лиссабона, Лондона, Москвы и Петербурга.

Также на фестивале пройдет выставка фотографа Дэмиена Фроста и гендерного фотографа Томаса Гуннарссона. Всего в программе более 20 мероприятий.