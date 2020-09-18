Бардовский клуб «Гнездо глухаря» откроется в Санкт-Петербурге

Новый бардовский клуб «Гнездо глухаря» откроется на Воскресенской набережной в Санкт-Петербурге 3 октября. В этот день музыканты придут на вечер с программой «Песни нашего века».

Уточняется, что заведение станет филиалом московского клуба и одноименного творческого объединения. Его решили открыть в честь 25-летия клуба, пишет ИА «Невские новости».

«Мы работаем 25 лет. Это был интересный и трудный путь. Мы встретили много людей: и это не только артисты, музыканты, но и ученые, журналисты», — вспомнил владелец бард-кафе Александр Ермилов.

Он подчеркнул, что Петербург является «духовным и культурным» городом. Ермилов отметил, что рад открытию заведения именно здесь. Уточняется, что концерты будут регулярными.

Клуб должен был открыться еще в конце марта текущего года, однако событие перенесли по причине распространения коронавируса.