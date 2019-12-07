Банан на скотче купили за 120 тысяч долларов

Инсталляция под названием «Комедиант», представленная на ярмарке в двух экземплярах, принесла по 120 тысяч долларов за каждый. Третий банан в цене уже вырос. Его стоимость достигла 150 тысяч долларов.

«Банан означает множество вещей — это символ глобальной торговли, двусмысленности, и классический инструмент юмора», — отметили представители ярмарки.

Отмечается, что ранее Кателлан представил миру другую знаменитую работу — золотой унитаз. Его впоследствии украли с экспозиции.