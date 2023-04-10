Культура 10 апреля 2023, 20:14 Балетмейстер Пьер Лакотт умер на 92 году жизни

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Французский артист балета и балетмейстер Пьер Лакотт скончался от сепсиса после инфицирования раны. Ему был 91 год, сообщило агентство France-Presse.

Отмечается, что балетмейстер ставил спектакли для театров Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Также хореограф поставил балет «Дочь фараона» в Большом театре в 2000 году.

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Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», по желанию своего педагога Любови Егоровой Пьер Лакотт посвятил свою жизнь сохранению классического балета.