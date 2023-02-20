Культура 20 февраля 2023, 15:28 Балетмейстер Мариинского театра Микаэль Денар скончался в возрасте 78 лет

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Французский артист балета, профессор Мариинского и Большого театров Микаэль Денар скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что за всю свою карьеру Денар был задействован в постановках «Лебединое озеро», «Идеальный муж», «Записки сумасшедшего», а после выхода на пенсию Денар стал преподавать. В качестве педагога его приглашали в Мариинский и Большой театры.

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О причине смерти балетмейстера не сообщалось.

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