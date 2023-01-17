Культура 17 января 2023, 16:50 Балет на Седьмую симфонию Шостаковича покажут в Атриуме Главного штаба в Петербурге

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В Санкт-Петербурге к 80-летию со Дня прорыва блокады подготовили балет на Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Премьеру можно увидеть 23 января в 19:00 в Атриуме Главного штаба. В постановке раскроются темы мира и любви, ужаса войны, силы духа и славы Победы.

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Хореографом-постановщиком спектакля выступил премьер Михайловского театра Марат Шемиунов. В постановке можно будет увидеть звезд мирового балета Юлию Махалину, Фаруха Рузиматова, прим и солистов Мариинского и Михайловского театров Ирину Перрен, Марата Шемиунова и других.

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Именно 23 января в Петербурге отмечается 80-летие прорыва блокадного кольца вокруг города.

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