Балерины станцевали перед зданием оперы в Париже против пенсионной реформы
Балерины национальной оперы станцевали на ступенях Дворца Гарнье в Париже, протестуя против пенсионной реформы. Об этом сообщило издание 20 minutes.
На ступенях собрались около 20 балерин и оркестр. Артисты исполнили отрывок из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», написала «Газета.ru».
Участники акции повесили транспаранты с надписями «Парижская опера бастует» и «Культура в опасности» прямо на стены оперы.
Общенациональная забастовка против пенсионной реформы проходит по всей Франции с 5 декабря. Лишиться ряда привилегий и специальных условий в результате изменений в законодательстве могут, в том числе, и артисты.
Видео: cedric cortes / Twitter