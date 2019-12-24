Балерины станцевали перед зданием оперы в Париже против пенсионной реформы

На ступенях собрались около 20 балерин и оркестр. Артисты исполнили отрывок из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», написала «Газета.ru».

Участники акции повесили транспаранты с надписями «Парижская опера бастует» и «Культура в опасности» прямо на стены оперы.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы проходит по всей Франции с 5 декабря. Лишиться ряда привилегий и специальных условий в результате изменений в законодательстве могут, в том числе, и артисты.

Видео: cedric cortes / Twitter