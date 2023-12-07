Культура 07 декабря 2023, 13:33 Балерина Шакирова: спектакль «Анюта» покажет зрителю, что не стоит гнаться за деньгами и забывать семью

Читать 360tv в

Балерина Мариинского театра Рената Шакирова в разговоре с изданием «Сноб» рассказала о премьере спектакля «Анюта», которая состоится 8 и 9 декабря.

По ее словам, постановка почти полностью повторяет сюжет рассказа Чехова «Анна на шее», но лишь с одним отличием. Соавтор балета Владимир Васильев ввел роль бедного студента, который стал первой любовью девушки и которого нет в книге.

Реклама

«Спектакль покажет зрителю, что не стоит гнаться за деньгами, забывать семью, близких. Богатство, внимание поклонников — это маска, за которой, к сожалению, ничего нет», — рассказала балерина.