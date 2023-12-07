07 декабря 2023, 13:33
Балерина Шакирова: спектакль «Анюта» покажет зрителю, что не стоит гнаться за деньгами и забывать семью
Балерина Мариинского театра Рената Шакирова в разговоре с изданием «Сноб» рассказала о премьере спектакля «Анюта», которая состоится 8 и 9 декабря.
По ее словам, постановка почти полностью повторяет сюжет рассказа Чехова «Анна на шее», но лишь с одним отличием. Соавтор балета Владимир Васильев ввел роль бедного студента, который стал первой любовью девушки и которого нет в книге.
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«Спектакль покажет зрителю, что не стоит гнаться за деньгами, забывать семью, близких. Богатство, внимание поклонников — это маска, за которой, к сожалению, ничего нет», — рассказала балерина.
Санкт-Петербург
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