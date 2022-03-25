Балерина Кардаш и режиссер Сердюк стали лауреатами премии президента в области культуры

Почетное звание лауреатов Премии Президента РФ среди молодых деятелей культуры получили балерина Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш, а также режиссер Дмитрий Сердюк. Об этом написала «Парламентская газета» со ссылкой на сайт правовой информации.

Кроме того, в список была включена и солистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская, которую наградили за популяризацию традиций отечественной арфовой школы.

Художественному руководителю Детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгию Исаакяну, худруку Архангельского театра кукол Дмитрию Лохову и генеральному директору ООО «ХПС Придум» Никите Сазонову присудили президентские премии за произведения для детей и юношества за 2021 год.

День работника культуры отмечается в России 25 марта. Он был установлен по указу президента от 27 августа 2007 года.