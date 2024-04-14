Культура 14 апреля 2024, 17:02 Балерина Донецкого театра Александра Ежунова умерла в 41 год Донецкий музыкальный театр сообщил о скоропостижной смерти балерины Ежуновой Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна

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Посвятившая балету почти половину жизни артистка Донецкого академического музыкального театра имени Бровуна Александра Ежунова умерла в возрасте 41 года. Об этом сообщила художественный руководитель учреждения культуры Наталья Волкова на своей странице во «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что артистка пришла в театр 20 лет назад после окончания Донецкого училища культуры и приняла участие в более чем 40 постановках.

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«Здесь она встретила своего супруга и прожила вместе с ним много счастливых лет», — рассказала Волкова.

Художественный руководитель уточнила, что балерина умерла в минувшую субботу, 13 апреля. Скоропостижный уход из жизни артистки потряс весь коллектив.

«Мы потеряли частичку большой театральной семьи. Родные лишились заботливой жены, нежной матери», — подытожила Волкова.

Причины ранней смерти артистки балета она не назвала.

Донецкий академический музыкально-драматический театр работает с 1927 года. Сейчас постановки идут на четырех площадках: Основной, Малой и Новой сценах и в Театральной гостиной.